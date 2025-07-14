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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبيع أمي وأبويا.. مصطفى يونس يفتح النار على هؤلاء

مصطفي يونس
مصطفي يونس
يمنى عبد الظاهر

وجه مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق رسائل نارية، بعد الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الماضية من بعض الأشخاص، بسبب هجومه على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.


وقال مصطفى يونس، في تصريحات عبر منصة “يويتوب”: "شوية مأجورين، جايبنلي فيديو بيقول إني أبيع أبويا وأمي عشان الفلوس، انتوا متعرفوش مصطفى يونس، روح أسالوا في شبرا شوفوا علاقة مصطفى يونس، مع أهله عاملة إزاي".

وأضاف: “من يوم ما دخلت الأهلي وخير النادي الأهلي عليا وعلى أهلي كلهم، أنا مش بتدخل في حاجات شخصية زي ما بتدخلش في حاجات أخلاقية”.

وأتم مصطفى يونس تصريحاته قائلا: “أنا لا يمكن أسكت على أي حاجة غلط”.

مصطفى يونس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب الاهلي

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