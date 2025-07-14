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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلمانى فى النواب لتشكيل لجنة فنية وهندسية لاعادة تخطيط سوق البساتين

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية طالب فيه بإيجاد حلول عاجلة وجذرية للسوق القديم بمنطقة البساتين خاصة أن هذا السوق يعتبر الشريان الرئيسى لمداخل منطقة البساتين.

‫وقال “ طنطاوى ” إن الوضع الراهن خاصة فيما يتعلق بالشوارع الرئيسية فى منطقة البساتين فى قمة الصعوبة لأنه لاتوجد طرق أمنة لدخول سيارات المطافي والإسعاف وسيارات الشرطة إلى غالبية الشوارع الداخلية بمنطقة البساتين مطالباً بوضع خطط عاجلة للتطوير والتحديث الحقيقيين على مستوى نطاق منطقة البساتين لمواجهة الأزمات التى يمكن أن تحدث وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الحرائق.

وقال طنطاوى إنه على سبيل المثال لا الحصر هناك شارع مزرعة البط المتفرع من شارع أحمد زكى وبه محلات العرايس ومغالق الخشب وهو مكدس بالبشر بصورة غير طبيعية ولا تتحرك بداخله أى وسيلة مواصلات داخل الشوارع الداخلية بمثل هذه المناطق إلا وسيلة التوك توك ولاتوجد أى طرق امنه لدخول سيارات المطافى او الإسعاف او الشرطة داخل الشوارع الداخلية على مستوى هذه المنطقة التى تحتاج إلى التطوير الشامل لها مطالباً من الحكومة تشكيل لجنة فنية وهندسية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة تضم الوزراء المختصين واساتذة كليات الهندسية والتخطيط العمرانى لاعادة تخطيط منطقة البساتين بأسرها.

المستشار الدكتور حنفى جبالى سؤال منطقة البساتين وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس النواب

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