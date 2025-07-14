السكرتير العام المساعد يتفقد التشغيل التجريبي الجزئي لموقف المراكز ببني سويف

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بجولة " أمس" تفقد خلالها مجمع المواقف الجديد ، لمتابعة سير العمل بموقف المراكز " الواسطى وناصر" في الفترة المسائية، بعد نقله من موقعه القديم بمنطقة النجدة إلى المجمع، وبدأ العمل به صباح يوم الجمعة الماضي، من خلال تشغيل تجريبي جزئي ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام وسير العمل بالموقف ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي تم تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة ، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم، وذلك في ضوء حزمة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، وشملت مد خطوط سير سيارات السرفيس، وبالتوزاي مع استحداث ثلاثة خطوط جديدة.