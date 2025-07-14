قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء : الدولة تنفذ منظومة لحماية شواطئ الإسكندرية
مصطفى يونس لـ صدى البلد عن أزمة عروض وسام أبو علي: داين تدان
إعلام عبري: طائرات إسرائيلية استهدفت دبابات سورية تجاوزت الحدود المرسومة
هدم منازل واعتقالات.. اعتداءات جديدة من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟
مقتل ستة من عناصر الأمن السوري في اشتباكات بمدينة السويداء
رئيس الوزراء: بدأنا تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
ثنائي جديد يرتدي القميص الأبيض.. من هما؟
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عن المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
ثنائي الزمالك يرفضان الدخول في صفقة تبادلية لضم حامد حمدان
ألمانيا: مؤشرات إيجابية من واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع
وزير الصحة: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن السكاني وتعزيز التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكرتير العام المساعد يتفقد التشغيل التجريبي الجزئي لموقف المراكز ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بجولة " أمس" تفقد خلالها  مجمع المواقف الجديد ، لمتابعة سير العمل بموقف المراكز " الواسطى وناصر" في الفترة المسائية، بعد نقله من موقعه القديم بمنطقة النجدة إلى المجمع، وبدأ العمل به صباح يوم الجمعة الماضي، من خلال تشغيل تجريبي جزئي ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام وسير العمل بالموقف ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي تم تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة ، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم، وذلك في ضوء حزمة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، وشملت مد خطوط سير سيارات السرفيس، وبالتوزاي مع استحداث ثلاثة خطوط جديدة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

امام عاشور

أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ينتقدان بيان الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام المساعد يتفقد التشغيل التجريبي الجزئي لموقف المراكز ببني سويف

جانب من الحدث

زراعة الوادي الجديد: عقد دورات تدريبية عن تحديثات منظومة كارت الفلاح بالمحافظة

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في البرنامج التدريبي للعاملين بالتربية والتعليم

بالصور

أحمد عزمي: شخصيتي فى “حرب الجبالي” تحمل رسالة مهمة.. ومغامرتى مع ركوب الموتوسيكل الأصعب خلال التصوير.. حوار

أحمد عزمي
أحمد عزمي
أحمد عزمي

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

فيديو

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد