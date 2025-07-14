القضاء الإداري يؤيد استبعاد مرشح النور من انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، اليوم، برفض الطعن المقدم من السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، ضد قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بمحافظة كفر الشيخ.

وأيدت المحكمة قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاده نهائيًا من الكشوف الانتخابية.

جاء قرار الاستبعاد على خلفية عدم استيفاء المرشح شرط أداء الخدمة العسكرية، بعد أن أوضحت اللجنة أن "خليفة" حصل على استثناء من الخدمة بموجب القرار رقم 5385 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1982، وهو ما لا يُعد إعفاءً رسميًا وفقًا لقانون الخدمة العسكرية، الذي يشترط الأداء الفعلي أو الإعفاء القانوني الكامل.

وكان المرشح قد تقدم بطعن قانوني مطالبًا بإلغاء قرار الاستبعاد، مستندًا إلى خوضه الانتخابات البرلمانية في أعوام 2012، 2015، و2020، إلا أن المحكمة رأت أن السوابق الانتخابية لا تُغني عن شرط الاستيفاء القانوني لأداء الخدمة العسكرية، وأصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد الاستبعاد.

كانت هيئة الدفاع الخاصة بنائب رئيس حزب النور قدمت للمحكمة مستندات رسمية تثبت خوضه انتخابات سابقة، وأنه سبق له الترشح والفوز بعضوية مجلس النواب عام 2012، وشارك في انتخابات 2015 و2020، ووصل في كليهما إلى جولة الإعادة، فضلًا عن مذكرة قانونية تثبت صحة موقفه القانوني.