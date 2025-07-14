ترميم أول عمارتين من أصل 54 آيلة للسقوط بكورنيش الإسكندرية

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية أن المحافظة شهدت جولة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروع ترميم العمارات الآيلة للسقوط على الكورنيش، والتي بدأ العمل بها استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إسناد المشروع لشركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من أول عمارتين من أصل 54 في المرحلة الأولى، ضمن خطة تستهدف 144 عمارة.

أشار المحافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة إلى عرض فرص استثمارية لإنشاء فنادق جديدة على رئيس الوزراء، ضمن خطة الدولة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سنويًا، مؤكدًا توفر مواقع مناسبة على الكورنيش

وأكد المحافظ أن الدولة تهتم بملف العقارات الآيلة للسقوط، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعته بشكل منتظم، وقد شُكلت لجنة فنية لرصد المباني التي تحتاج إلى تدخل هندسي، سواءً بالترميم أو الإزالة.



وأشار إلى العقارات المواجهة للبحر، التي تتعرض لتقلبات الطقس القاسية، موضحًا أن المشروع قد انطلق فعليًا ويستهدف في مرحلته الأولى إصلاح 54 بناية من أصل 144 ممتدة على طول الكورنيش .

