أحمد موسى: الفريق كامل الوزير مستهدف.. والتسجيل الصوتي مزيف

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك استهدافًا للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مشيرًا إلى أن هناك من قام بتزييف تسجيل صوتي منسوب إليه، وأن الصوت الوارد في التسجيل ليس صوت الفريق كامل الوزير، الذي يتميز بصوت واضح ومميز.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ما حدث يأتي في إطار استهداف متعمد للفريق كامل الوزير، خاصة بعد تصريحاته حول طريق طابا - العريش على الحدود الشرقية، وحديثه عن الممر الهندي الأمريكي، الذي قال فيه إن مصر جزء منه ولا بديل لقناة السويس، مؤكدًا أن الهجوم عليه بدأ بعد تلك التصريحات.

وأضاف أن الفريق كامل الوزير رجل منضبط، لافتًا إلى أن وزارة النقل نفت صحة التسجيل المنسوب إليه، وأكدت أنه محض تدليس يهدف إلى إثارة البلبلة.

وأوضح موسى أن الدولة المصرية تتعرض لكم هائل من الشائعات، وأن هناك قنوات إعلامية موجهة ضد مصر هدفها بث الفوضى والإرباك.