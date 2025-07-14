قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفال خاص من لاعبي الزمالك بعيد ميلاد عبد الله السعيد في مران الفريق
فخور بما قدمته.. محمد الحنفي يعلن اعتزاله التحكيم
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور
شروط التقديم في معاهد التمريض بالأزهر نظام الخمس سنوات
هل الاستعانة بالنماذج السابقة تفيد الطالب في اختبارات القدرات؟.. تفاصيل
بِعَلَم إيطاليا.. لامبورجيني Temerario GT3 تخطف الأنظار| صور
روبيو: إنهاء الحرب في أوكرانيا هدف أساسي للرئيس ترامب
محمد شريف: الأهلي اختياري الأول دائما.. وأتمنى الفوز بكل البطولات
الأهلي هو جنة الكرة .. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته للقلعة الحمراء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في مصر
5 سور من القرآن الكريم لعلاج ضيق الصدر.. داوم عليها تمنحك السكينة
العراق يرسّخ سيادته الأمنية.. السوداني: لا مكان للسلاح خارج نظام الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منحتهم مساحة ودي مصيبة.. هالة سرحان تعترف بخطأ استضافتها الإخوان في برنامجها

هالة سرحان
هالة سرحان
هاني حسين

اعترفت الإعلامية هالة سرحان، بخطأها عندما استضافت الإخوان في برنامجها، قائلة :"  أنا غلطت لما استضفتهم".

وأضافت "سرحان"، في حوارها مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "منحت الإخوان والسلفيين مساحة، وهذه مصيبة.. إيمانا بفكرة الحيادية، قلت إنني سأستضيف كل الأطياف، وسيكون لديّ 4 ضيوف كل يوم، وكل ضيف ينتمي إلى طيف مختلف، وأنا قارئة جيدة، وأهاجم الفكر الذي يقوم على استغلال الدين كعباءة لأطماع سياسية والسيطرة على الثروة والسلطة، وهؤلاء الضيوف كانوا يريدون ذلك".

وتابعت: "قلت لهم تعالوا، وكنت أفكر في كشفهم أمام الناس، وكشفتهم، فقد كان أحدهم ضيفا في حلقة كان الفنان صلاح عناني ضيفا عليها، ونظر هذا الشخص إلينا -الضيف الإخواني- وقال لنا نحن أسيادكم، وأنا رفضت هذا الكلام، واشتبكنا، وأمسكه صلاح عناني من صدره وأكد رضه لهذا الكلام، وانفعلت وقلت إن الشعب المصري لا أسياد له، ولكن في الفاصل، اعتذر هذا الضيف، وفي أثناء الهواء وبعد انتهاء الفاصل قبّل رأس الأستاذ صلاح عناني للحصول على لقطة التصالح".

وأكدت: "اكتشفت بعد ذلك، أن هؤلاء الضيوف يقولون كلاما لا يسكت عنه، مثل الوطن حفنة تراب.. وأؤكد أن الوطن ليس حفنة تراب، ولكنني كنت أسعى إلى كشفهم، وكان أحدهم يقول لي دائما أريد الظهور معك، وكنت أقول له، هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له بهذا الشكل المفاجئ، وفي مرة قال لي إنني ذهبت إلى قرية صغيرة في المنصورة، ووجدت الناس تجعموا من حولي، وقالوا لي أنت ظهرت في برنامج هالة سرحان، هنا قلت لنفسي إنني أقوم بعمل دعاية لهم، وأقوم بتعريف الناس عليهم، وكان السلفيون أخطر، فقد كانوا ذوي فكر متشدد وارتكبوا جرائم وخرجوا من السجون، ثم عملوا على تصدير صورة مسيئة للإسلام الحنيف مرة أخرى، وبدأت أصاب بصدمة، وندمت".

وواصلت: "كان بعضهم يتصل بي، ويرفض ظهور ضيوف معينين، رغم عدم فوز الإخوان في الانتخابات، ورددت على أحدهم وأكدت رفضي لهذا الطلب، وعندما هددني بعدم الظهور، قلت له يمكنك عدم الظهور ونحن سنقبل بذلك، لكنني لن أطرد ضيفي الآخر، وهناك شخص آخر قال لي وجها لوجه أنتو لسه متعرفوش إحنا هنعمل فيكم ايه، فقلت له، أنت تتحدث إلى إعلامية، وستدفع ثمن هذا الكلام غاليا في يوم من الأيام .. بدأت أشعر أن هؤلاء الناس لديهم هوس وعدم فهم ماهية الدولة والشعب المصري، هؤلاء لديهم موقف عدائي ويريدون الحكم من أجل السيطرة".

هالة هالة سرحان الاخوان اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

ترشيحاتنا

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة

ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أو العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

أمسية دينية في مسجد غمرة المنوفي

وزارة الأوقاف تقيم أمسية دينية بمناسبة الهجرة في مسجد غمرة المنوفي بالشرابية

الصدقة

هاني تمام: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد