استجابة فورية.. محافظ أسيوط يوجه بتسليم عصا ذكية لطالب بمدرسة النور للمكفوفين

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي في صدارة أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مستهدفات "رؤية مصر 2030" واستراتيجية التنمية المستدامة.

تسليم طالب كفيف عصا ذكية

جاء ذلك خلال استجابة سريعة من المحافظ لطلب الطالب الكفيف "محمد ممدوح محمد"، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين، حيث تم تسليمه "عصا إلكترونية ذكية" تساعده على التنقل بحرية وأمان، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومؤسسة الدكتور أحمد جمعة للتنمية الإنسانية المستدامة.

وشارك في تسليم العصا الإلكترونية الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر أحمد جمعة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وولاء أحمد سالمان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية، وذلك بمبادرة إنسانية تهدف إلى دعم الطالب محمد، ابن مركز منفلوط، ورفع كفاءته في الحركة والاستقلالية.

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني، والدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني هو السبيل الأمثل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، لاسيما أبناء الصعيد.