الزراعة تكشف حقيقة إصابة حقول القطن بالفيوم بالحشرات

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، أن حقول القطن بمركز سنورس بمحافظة الفيوم والتي بلغت حوالي ألف فدان خالية من إصابات ديدان لوز وإنتاجية محصولية عالية بدون استخدام أسمدة كيماوية.

ويشهد مركز سنورس بمحافظة الفيوم تجربة رائعة لتقليل استخدام المبيدات والحفاظ على البيئة واستدامة إنتاج القطن من خلال الإطلاق لطفيل الترايكوجراما في زراعات القطن بمركز سنورس بالفيوم على مساحة 1000 فدان لموسم 2025/2026من خلال معمل الترايكوجراما الموجود بالمحافظة.



ومن جانبه قال الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن لشؤون الإنتاج اثناء زيارته لمحافظة الفيوم للمرور على زراعات القطن بالمحافظة تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بمتابعة محصول القطن في المحافظات إنتاجه.

قال الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن أن الطفيل يطلق كل عشرة أيام بمعدل 22 مظروف للفدان وأن كل ظرف يحتوي ثلاثة أعمار مختلفة للطفيل لضمان تواجد الطفيل ما بين الاطلاقة والأخرى ويؤدي إلى إنتاج قطن خالي من المبيدات والملوثات.

وأكد الدكتور وليد يحيي انه يتم بداية الاطلاق عند عمر 70 :75 يوم ويستمر الاطلاق لعدد 6 مرات اطلاق ما بين المرة والأخرى 10 أيام واكد أيضا علي استخدام الترايكوجراما في السنوات القادمة مع نقل هذه التجربة لمحافظات أخرى.