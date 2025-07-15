ليفربول يضع نجم تشيلسي ضمن خياراته الهجومية تحسبًا لفشل صفقة إيزاك

أصبح السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي، ضمن دائرة اهتمامات ليفربول لتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل احتمالات رحيل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز عن الفريق.

ووفقًا للصحفي الموثوق ديفيد أورنستن، فإن ليفربول يضع أليكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، كهدف رئيسي لقيادة الهجوم في الموسم المقبل.

وفي حال تعثرت المفاوضات مع إيزاك، فإن النادي يضع هوجو إكيتيكي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، كخيار بديل.

لكن تمسك كل من نيوكاسل وفرانكفورت بنجميهما قد يدفع ليفربول للتوجه نحو جاكسون، الذي يبدو أن تشيلسي لا يمانع التخلي عنه خلال الصيف الحالي، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم جواو بيدرو، وهو ما قد يُسهّل عملية انتقاله إلى "الريدز".