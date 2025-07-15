صناعة الشيوخ: ارتفاع إيرادات القابضة للنقل ضربة البداية لصالح الخزانة العامة للدولة

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تحقيق الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لنتائج مستهدفة بالموازنة المجمعة خلال العام المالي 2025/2026 والتى تتمثل في تحقيق إيرادات بمبلغ 24.585 مليار جنيه وإجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه، وذلك بهدف تحقيق صافي ربح بمبلغ 14.858 مليار جنيه بزيادة بنسبة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025 بمثابة دليل قاطع على نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بصفة خاصة.



وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذا النجاح الكبير للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى سيكون بمثابة ضربة البداية لتكون جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارتي النقل والصناعة لتحقيق المزيد من النجاحات والإيرادات لصالح الخزانة العامة للدولة وفى مقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى شهدت العديد من الإنجازات والتحديث والتطوير الحقيقيين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهاً تحية قلبية للفريق كامل الوزير ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والهيئات والقطاعات التابعة لوزارتي الصناعة والنقل

وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن الجهود الجبارة والمخلصة للفريق كامل الوزير عن ثقته التامة فى أن جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارتي الصناعة والنقل ستكون من المؤسسات الناجحة والقادرة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتكون مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا

واستهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2025/2026 بمبلغ 5.959 مليار جنيه وإجمالي المصروفات المستهدفة بمبلغ 859 مليون جنيه، باستهداف صافي ربح بمبلغ 5.100 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في جذب مزيد من العملاء وبصفة خاصة في مجال نقل الركاب، وفي إطار تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 529 أتوبيس / ميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، كما تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار وعدد 53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور

وكان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد ترأس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك عن العام المالي 2025/2026