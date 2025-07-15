ليفربول يرفض الرد على عرض بايرن ميونخ بشأن ضم لويس دياز

رد نادي ليفربول على عرض بايرن ميونخ بشأن التعاقد مع لويس دياز لاعب الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “تلقى ليفربول عرضًا رسميًا بقيمة 67.5 مليون يورو من بايرن ميونخ لضم لويس دياز”.

دياز منفتح على المغادرة



وأضاف: “لويس دياز منفتح على مغادرة ليفربول هذا الصيف، مع اهتمام بايرن وبرشلونة، لكن النادي الإنجليزي يُواصل رفضه”.

وختم: “لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الانتقال، ويرى ليفربول أن قيمة لويس دياز أعلى بكثير من 67.5 مليون يورو المُعروضة من بايرن ميونخ”.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ليفربول يراقب رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد، للتعاقد معه حال رحيل لويس دياز.