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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل ألفا روميو ستلفيو أم فولكس فاجن تيجون 2025

الفاروميو ستلفيو إم فولكس فاجن تيجون 2025
الفاروميو ستلفيو إم فولكس فاجن تيجون 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، الفاروميو ستلفيو وفولكس فاجن تيجون موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تيجون موديل 2025

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

تحتوي سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك فولكس فاجن تيجون موديل 2025

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

تستمد سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر فولكس فاجن تيجون موديل 2025

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025  في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ الفاروميو ستلفيو موديل 2025

الفاروميو ستلفيو موديل 2025

تمتلك سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2025

الفاروميو ستلفيو موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2025 يصل إلى 64 لتر، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 280 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 241 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 6.7 ثانية .

سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2025

الفاروميو ستلفيو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 السيارات الكروس أوفر الرياضية فولكس فاجن تيجون موديل 2025 الفاروميو ستلفيو موديل 2025

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