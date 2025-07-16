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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تنظم 470 ندوة إرشادية وتدريبية لدعم المزارعين بجميع المحافظات

ندوات إرشادية
ندوات إرشادية
شيماء مجدي

نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، حزمة مكثفة من الأنشطة الإرشادية بالتعاون مع الباحثين من المعاهد البحثية والحملات القومية بمحطات مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات، من بينها 470 ندوة إرشادية وتدريبية، استفاد منها آلاف المزارعين والمرشدين والأخصائيين الزراعيين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمواصلة جهود  تقديم الدعم الفني للمزارعين بمحافظات الجمهورية، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية السليمة والحديثة لهم، فضلا عن المساهمة في تحسين الإنتاجية.

واضافت اسماعيل أن تلك الأنشطة شملت: 11 ندوة حول النهوض بمحصول القطن، والتي حضرها 200 مزارع وأخصائي ومرشد، بهدف توعية المزارعين بأهم الممارسات الزراعية السليمة لمحصول القطن في محافظات الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، والفيوم، ذلك إضافة إلى  5 ندوات لتعزيز محاصيل التكثيف المحصولي، حيث ركزت  على أهمية التكثيف المحصولي مثل زراعة السمسم والبصل على القطن لزيادة العائد على المزارعين، وذلك بمحافظات الغربية، سوهاج، المنوفية، الدقهلية، وبني سويف بحضور 75 مزارعًا وأخصائيًا ومرشدًا زراعيا.
وتابعت أنه تم أيضا تنفيذ 4 ندوات لتوعية مربي الدواجن والمرأة الريفية، بحضور 60 مشاركًا في محافظات المنوفية، القليوبية، الغربية، والشرقية، للتوعية بكيفية إدارة الدواجن في درجات الحرارة العالية، والوقاية والتحصينات الصيفية، وإدارة التغذية، والصحة الحيوانية، لافتة إلى تنظيم 3 ندوات في المراكز الإرشادية بقنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حول محصول قصب السكر بحضور 25 مزارعًا في المركز الإرشادي بالعركي، كذلك ندوة حول نخيل البلح، تناولت كيفية العناية به من تسميد وتقليم وزراعة فسائل واكتشاف وعلاج سوسة النخيل الحمراء، بحضور 25 مزارعًا، إضافة إلى ندوة عن أشجار المانجو، أوضحت أهم التوصيات الفنية الخاصة بكل مرحلة، بحضور 20 مزارعًا.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا عقد دورة تدريبية لتشغيل وصيانة الآلات الزراعية، بالتعاون مع الايكاردا في محافظة كفر الشيخ بحضور 10 مرشدين زراعيين، كذلك  دورة تدريبية في إطار برنامج تدريب أخصائيات التحسين والزراعة الآلية والإرشاد الزراعي، تناولت تطوير الري الحقلي وتسويق أعمال تحسين الأراضي الزراعية الآلية بمحافظة قنا.

واوضحت انه فيما يتعلق بتفعيل دور 448 مركزًا إرشاديًا في مختلف محافظات الجمهورية،  استقبلت هذه المراكز نحو 6734 مزارعًا في ندوات تناولت مجالات متنوعة، من بينها: التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعات، والطرق السليمة لتغذية ورعاية الحيوان، وأهمية مكافحة دودة الحشد الخريفية، وتغذية ورعاية الدواجن.

الزراعة البحوث الزراعية ندوات إرشادية الإرشاد الزراعي

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