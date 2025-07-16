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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يحذر مجلس الزمالك من بيع الجناح الطائر

خالد الغندور
خالد الغندور
علا محمد

حذر الإعلامي خالد الغندور، مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي، من بيع مصطفي شلبي لاعب الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال خالد الغندور في فيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:"يا مسؤولي نادي الزمالك يا جون إدوارد يا من له القرار قرار بيع مصطفي شلبي قرار خطأ في ظل تكوين فريق جديد، مصطفي شلبي لاعب جيد جدا، فقد الثقة في الموسم الماضي، بسبب هتافات الجماهير ضده، وبسبب ضعف مستوي الفريق".

وتابع: "لكن مصطفي شلبي لاعب جيد جدا، لو معاه فرقة جيدة، أنت معندكش أجنحة، ومش عارف شيكو بانز دا أفضل منه ولا لا، وزيزو مشي وهتمشي مصطفي شلبي، وشيكابالا اعتزل، إذا منيفعش تبيعه من وجهة نظري، حتي والله نيمار كان ممكن يعمل حاجة".

وأكمل: "بيعه خطأ واللهم بلغت اللهم فأشهد، واللي عايزين تعملوه اعملوه، لو اكتسب الثقة مع مدير فني جديد وفريق جديد، هيفرق جدا معاك".

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور جون إدوارد المدير الرياضي جون إدوارد الزمالك

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