البابا تواضروس يلتقي خدام فصل إعداد القادة بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم في المقر البابوي بالاسكندرية خدام فصل إعداد القادة، بحضور صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تضمن اللقاء كلمة للقمص أنطونيوس فهمي المسؤول عن إعداد القادة، شكر فيها قداسته علي تشجيعه المستمر لهذا الخدمة، التي وضع قداسته حجر أساسها عام ٢٠١٥ وعرض لتاريخ وهدف برنامج الفصل، ثم عرض بعدها مجموعة من خدام الفصل رؤية وأهداف الخدمة مع عرض إحصائيات الفصل والمخدومين به ومنهج الدارسة ومشروعات التخرج.

فيما استعرض القس مينا موريس والقس كيرلس داود مسؤولا المقابلات الشخصية للمرشحين الفصل طرق الترشيح ومعايير اختيار المرشحين للدراسة.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا التي أكد خلالها على إيمانه بأهمية إعداد القادة والخدام بالفكر الإبداعي والمتطور. وقدم الشكر للآباء والخدام، مثنيًا على العرض الذي قُدِم، وتحدث عن خبرة الكنيسة في الخروج للعالم وانتشار الكرازة في المهجر بدءًا من حبرية البابا كيرلس السادس والتي بدأت وقتها، بخمس كنائس خارج مصر، وصلت في أيامنا هذه إلى ٨٠٠ كنيسة ودير منهم حوالي ٤٠٠ كنيسة تم شراؤها من الكنيسة الكاثوليكية في تلك البلاد، وأشار قداسته إلى أن لنا حوالي ٤٠ أسقفًا خارج مصر منهم من يحمل جنسيات البلاد التي يخدمون فيها.

لافتًا إلى أن هذا التوسع يحتاج إلى قادة يتمتعون بفكر متطور ومبدع، منفتح العقل، يتفهم الثقافات المختلفة، ويستوعب الآخر المختلف.