كيف تحصل على 10 جيجا نت هدية مجاناً؟.. 4 أكواد سريعة

مازال المواطنون يبحثون عن كود تعويض الإنترنت فودافون واتصالات وأروانج وشركة we، وذلك بعدما أعلنت شركة الاتصالات تعويضات لعملائها عقب حريق سنترال رمسيس وتعطيل الاتصالات والانترنت في مصر خلال الأسبوع الماضي .

ومازالت مسألة تعويض الشركات تعمل حالياً باستخدام كود لكل شركة، يمنحك 10 جيجا إنترنت مجاناً، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية ..

كود تعويض الإنترنت من فودافون

كشفت شركة فودافون مصر عن تخصيص كود مباشر يمكن من خلاله للمستخدمين المتضررين من انقطاع الإنترنت الحصول على 1 جيجابايت مجانية فورًا عبر طلب الكود التالي:

#5000*

ويُفضل تنفيذ الكود من رقم الموبايل المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة المجانية بنجاح إلى الحساب.

كود تعويض الإنترنت من اتصالات مصر

أعلنت اتصالات مصر أن تعويض المشتركين يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أي كود، حيث أُضيفت 10 جيجابايت مجانية إلى جميع الحسابات المتأثرة من الحريق، ويمكن التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My Etisalat أو الاتصال على رقم خدمة العملاء:

01111234333

كود تعويض الإنترنت من أورنج مصر

من جانبها، أطلقت أورنج مصر باقة تعويضية ضخمة للمتضررين بحجم 10 جيجابايت مجانية، يمكن الحصول عليها بطلب الكود:

#2525#

ويمكن متابعة استهلاك الباقة ومتبقي الرصيد عبر تطبيق My Orange أو بالاتصال برقم خدمة العملاء 110.

كود تعويض الإنترنت WE المصرية للاتصالات

أما شركة WE المصرية للاتصالات، فقد قررت أيضًا تعويض جميع المستخدمين المتضررين تلقائيًا، حيث تمت إضافة 10 جيجابايت مجانية إلى حسابات الإنترنت الأرضي التي تأثرت بانقطاع الخدمة، ويمكن للمستخدم التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My WE أو بالاتصال على الرقم المختصر:

111

