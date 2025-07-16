قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده
الورزاء: حريصون على متابعه توافر السالع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها
إجراء عاجل من مدبولي للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات الأربعاء
مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية
سوريا.. استشهاد شخص وإصابة 28 آخرين في غارات الاحتلال على دمشق
مدبولي: دول أفريقية كثيرة حريصة على تواجد الشركات المصرية بها
قيادات الجبهة الوطنية تجتمع لبحث الترتيبات النهائية لانتخابات الشيوخ
إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتا
شيخ الأزهر لمدير الألكسو: أدعو لتصميم منهج مشترك للغة العربية والتاريخ بأوطاننا
قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد العادي لمجلسي النواب والشيوخ
الجامعة العربية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا بلطجة لا يمكن قبولها إقليميا أو دوليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تحصل على 10 جيجا نت هدية مجاناً؟.. 4 أكواد سريعة

10 جيجا هدية
10 جيجا هدية
رشا عوني

مازال المواطنون يبحثون عن كود تعويض الإنترنت فودافون واتصالات وأروانج وشركة we، وذلك بعدما أعلنت شركة الاتصالات تعويضات لعملائها عقب حريق سنترال رمسيس وتعطيل الاتصالات والانترنت في مصر خلال الأسبوع الماضي . 

ومازالت مسألة تعويض الشركات تعمل حالياً باستخدام كود لكل شركة، يمنحك 10 جيجا إنترنت مجاناً، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية .. 

كود تعويض الإنترنت من فودافون

كشفت شركة فودافون مصر عن تخصيص كود مباشر يمكن من خلاله للمستخدمين المتضررين من انقطاع الإنترنت الحصول على 1 جيجابايت مجانية فورًا عبر طلب الكود التالي:

#5000*

ويُفضل تنفيذ الكود من رقم الموبايل المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة المجانية بنجاح إلى الحساب.

فروع شركات الاتصالات في حدائق أكتوبر
تعويضات شركات الاتصالات

كود تعويض الإنترنت من اتصالات مصر

أعلنت اتصالات مصر أن تعويض المشتركين يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أي كود، حيث أُضيفت 10 جيجابايت مجانية إلى جميع الحسابات المتأثرة من الحريق، ويمكن التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My Etisalat أو الاتصال على رقم خدمة العملاء:

01111234333

كود تعويض الإنترنت من أورنج مصر

من جانبها، أطلقت أورنج مصر باقة تعويضية ضخمة للمتضررين بحجم 10 جيجابايت مجانية، يمكن الحصول عليها بطلب الكود:

#2525#

ويمكن متابعة استهلاك الباقة ومتبقي الرصيد عبر تطبيق My Orange أو بالاتصال برقم خدمة العملاء 110.

 

كود تعويض الإنترنت WE المصرية للاتصالات

أما شركة WE المصرية للاتصالات، فقد قررت أيضًا تعويض جميع المستخدمين المتضررين تلقائيًا، حيث تمت إضافة 10 جيجابايت مجانية إلى حسابات الإنترنت الأرضي التي تأثرت بانقطاع الخدمة، ويمكن للمستخدم التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My WE أو بالاتصال على الرقم المختصر:

111

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بكافة شركات الاتصالات.. هل تمت الموافقة على الزيادة الجديدة؟
تعويض الانترنت في مصر

تعويض الانترنت والمكالمات في مصر

وبعد عطل الانترنت والمكالمات بسبب حريق سنترال رمسيس، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة تعويضات عاجلة تشمل:

  • 10 جيجابايت مجانية لكل مستخدمي الإنترنت الأرضي المتأثرين
  • 1 جيجابايت مجانية لمشتركي خدمات المحمول أو 5 جيجابايت على المحمول بدلًا من الإنترنت الثابت حال استمرار تعطل الخط الأرضي.
حريق سنترال رمسيس كود تعويض فودافون كود تعويض اورانج كود تعويض اتصالات تعويض الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

الام القدمين

بدون مشاكل .. طرق طبيعية للوقاية من آلام القدمين

ملك قورة

ملابس لافتة.. ملك قورة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

السرطان

احترس منها.. أطعمة تسبب السرطان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

فيديو

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سيارة من مواطن دون وجه حق بالعلمين

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد