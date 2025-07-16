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الإشراف العام
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أخبار البلد

أقل مجموع70%.. الكليات المتاحة لدبلوم تجارة 3 و5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
رشا عوني

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وفي انتظار ظهور تنسيق الكليات الفنية خلال الفترة المقبلة، لذا ازدادت عمليات البحث عن كليات المتاحة لدبلوم تجارة سواء نظام ال3 سنوات أو نظام ال5 سنوات . 

يشترط على طلاب الدبلومات الفنية، أن يحصلوا على مجموع أكثر من 70% كي يتمكنوا من الالتحاق بكليات حكومية .

قبول خريجي الدبلومات الفنية بكليات حكومية بمجموع 70%


 يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الاثار- زراعي -موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة .

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025-2026 وخطوات التسجيل.. كل الكليات والمعاهد المتاحة لتجارة وصنايع وزراعة وتمريض – المصدر 24
تنسيق الدبلومات الفنية

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم التجارة 2025

أولًا: لطلاب نظام 3 سنوات

  • كلية التجارة انتظام أو انتساب موجه
  • كلية السياحة والفنادق
  • المعهد الفني التجاري
  • معهد السكرتارية والإدارة
  • معاهد الخدمة الاجتماعية
  • المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة
  • الجامعة العمالية علاقات صناعية

ثانيًا: لطلاب نظام 5 سنوات

  • كلية التجارة
  • كلية تكنولوجيا الإدارة والمعلومات
  • كليات الاقتصاد المنزلي لبعض التخصصات
  • المعاهد الفنية التجارية المتقدمة
  • المعهد الفني للقوات المسلحة بشروط خاصة .
تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة للثانوية التجارية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025


تتوفر النتيجة عبر بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم:
https://nategafany.emis.gov.eg


ويُنصح الطلاب بالتحقق من النتيجة عبر الرقم الجلوس وتحديد الشعبة التخصصية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجارة


خصصت وزارة التعليم العالي رابطًا رسميًا لتسجيل الرغبات لطلاب التعليم الفني، ويمكن الدخول إليه عبر:
https://tansik.digital.gov.eg

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الثانوية العامة كليات دبلوم تجارة

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