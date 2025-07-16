أقل مجموع70%.. الكليات المتاحة لدبلوم تجارة 3 و5 سنوات

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وفي انتظار ظهور تنسيق الكليات الفنية خلال الفترة المقبلة، لذا ازدادت عمليات البحث عن كليات المتاحة لدبلوم تجارة سواء نظام ال3 سنوات أو نظام ال5 سنوات .

يشترط على طلاب الدبلومات الفنية، أن يحصلوا على مجموع أكثر من 70% كي يتمكنوا من الالتحاق بكليات حكومية .

قبول خريجي الدبلومات الفنية بكليات حكومية بمجموع 70%



يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الاثار- زراعي -موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة .

تنسيق الدبلومات الفنية

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم التجارة 2025

أولًا: لطلاب نظام 3 سنوات

كلية التجارة انتظام أو انتساب موجه

كلية السياحة والفنادق

المعهد الفني التجاري

معهد السكرتارية والإدارة

معاهد الخدمة الاجتماعية

المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة

الجامعة العمالية علاقات صناعية

ثانيًا: لطلاب نظام 5 سنوات

كلية التجارة

كلية تكنولوجيا الإدارة والمعلومات

كليات الاقتصاد المنزلي لبعض التخصصات

المعاهد الفنية التجارية المتقدمة

المعهد الفني للقوات المسلحة بشروط خاصة .

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025



تتوفر النتيجة عبر بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم:

https://nategafany.emis.gov.eg



ويُنصح الطلاب بالتحقق من النتيجة عبر الرقم الجلوس وتحديد الشعبة التخصصية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجارة



خصصت وزارة التعليم العالي رابطًا رسميًا لتسجيل الرغبات لطلاب التعليم الفني، ويمكن الدخول إليه عبر:

https://tansik.digital.gov.eg