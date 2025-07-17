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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تركب ايه ام جى 5 إم جيلي امجراند 2025

ام جى 5 إم جيلي امجراند 2025
ام جى 5 إم جيلي امجراند 2025
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات،  ام جى 5 و جيلي امجراند موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك ام جى 5 موديل 2025

 ام جى 5 موديل 2025

تستمد سيارة ام جى 5 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، و متصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2025  

 ام جى 5 موديل 2025

زودت سيارة ام جى 5 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية .

سعر ام جى 5 موديل 2025  

 ام جى 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2025  تباع بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2025  تباع بسعر مليون جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي امجراند موديل 2025

جيلي امجراند موديل 2025

تحتوي سيارة جيلي امجراند موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك جيلي امجراند موديل 2025

جيلي امجراند موديل 2025

تحصل سيارة جيلي امجراند موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 120 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتحتاج إلى 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر .

سعر جيلي امجراند موديل 2025

جيلي امجراند موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 تباع بسعر 879 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 ام جى 5 موديل 2025 جيلي امجراند موديل 2025 ام جى 5 سعر ام جى 5 موديل 2025

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