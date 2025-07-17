خبير استراتيجي: استمرار المفاوضات رغم الخلافات يشير إلى إمكانية حلحلة أزمة غزة قريبًا

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تعد أقرب ما تكون إلى التوصل إلى نتائج تنفيذية ملموسة، نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر من خلال وصول رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى الدوحة، وبحضور رئيس الوزراء القطري، حيث رفع البلدان مستوى الضغوط على الطرفين إلى أعلى مستوى ممكن.

وأشار إلى وجود متابعة أمريكية حثيثة للمفاوضات، موضحًا أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط قد يزور الدوحة في الأيام المقبلة، ما يزيد من ضغوط الوساطة.

وأضاف "أبو شامة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نرى ضغطا أمريكيا ملموسا في هذه الجولة من المفاوضات، واستمرار المفاوضات وعدم فشلها حتى اللحظة يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية في الزيارة الأخيرة التي قام بها نتنياهو إلى واشنطن قد قامت بالضغط عليه بشكل كبير، ووصل ترامب مع نتنياهو إلى صيغة اتفاق ما حول هذه الهدنة".



وتابع، أن هناك مؤشرات إلى ميل نتنياهو نحو المماطلة وكسب الوقت، خاصة في ظل الإجازة البرلمانية التي قد تحمي الحكومة من سقوطها، موضحًا، أن التطورات الإقليمية في سوريا وسحب قوات من غزة إلى الجبهة السورية تضيف متغيرات قد تؤثر على سير الاتفاق، رغم أن الجهود المصرية والقطرية تواصل محاولة حل الخلافات العالقة بين الطرفين: "في ظل هذه الجهود، أعتقد أننا وصلنا إلى أقرب صيغة مرضية للطرفين".



وفيما يتعلق بنقاط الخلاف الرئيسية، بيّن أبو شامة أن أبرزها تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها بعد مارس الماضي، حيث تتمسك إسرائيل بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 40% من أراضي قطاع غزة، بينما ترفض حركة حماس ذلك بشدة، كما أن الإصرار الإسرائيلي على البقاء في محور المواجهة يشكل العقبة الأكبر.

وأكد أبو شامة أن استمرار المفاوضات ورفع تمثيل الوساطة إلى مستوى رفيع يوحي بأن هناك مجالًا للتفاؤل، رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها نتنياهو داخليًا، وموضحًا، أنّ الجهود المصرية وصلت إلى مرحلة حاسمة من المفاوضات قد تسهم في حلحلة القضية في أقرب وقت ممكن.