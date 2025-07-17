التحقيق في محاولة شاب إنهاء حياته في "لايف" على فيسبوك

تحقق النيابة العامة بأكتوبر في محاولة شاب إنهاء حياته في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء والدي الشاب لسماع أقوالهما ومواجهتها بما زعمه بمحضر الشرطة من تعرضه لمعاملة سيئة منهما بينما قالت والدته أنه يعاني من مرض نفسي.

وأنقذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة شاب حاول إنهاء حياته داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا سلاحًا أبيض.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمحاولة الانتحار داخل شقته، حيث ظهر في بث مباشر على هاتفه المحمول، ممسكًا بسكين، ويهدد بإيذاء نفسه.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الشاب قبل إصابته، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرة عليه.

وبمناقشته، قرر أنه أقدم على محاولة الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة ما وصفه بسوء معاملة والديه له، فيما أنكرت والدته تلك الاتهامات، مؤكدة أنه يعاني من مرض نفسي ويخضع للعلاج منذ عام 2015 داخل إحدى المستشفيات النفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.