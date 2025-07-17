نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية .. شاهد| ميتسوبيشي شبيهة باجيرو الجديدة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

كشفت شركة جاجوار لاند روفر عن استدعاء 20,999 سيارة من طراز رينج روفر إيفوك من موديلات 2021 إلى 2025، وذلك بعد اكتشاف خلل محتمل في وسادة الهواء الأمامية للراكب.

كشفت شركة جنرال موتورز عن توقف مؤقت لإنتاج شاحنات شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا في مصنعها الكائن في مدينة سيلاو بالمكسيك، خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس.

شهدت صناعة السيارات في اليابان خطوة كبيرة هذا الأسبوع، مع إعلان شركة نيسان إغلاق مصنعها العريق في مدينة أوباما، الذي بدأ نشاطه عام 1961 وكان يضم نحو 2400 موظف.

في مشهد أعاد الأمل لعشاق الطرق الوعرة، ظهر مؤخرًا نموذج أولي مموه في جنوب أوروبا، يعتقد أنه ينتمي إلى الجيل القادم من سيارات ميتسوبيشي الرياضية متعددة الاستخدامات، ومع كل صورة جديدة، تتزايد التساؤلات: هل نحن على موعد مع عودة الاسم الأسطوري "باجيرو" .

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.