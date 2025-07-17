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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

. طريقة عمل طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس
. طريقة عمل طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس، وهي من الأطباق الرئيسية المميزة التي تتمتع بمذاق مختلف وشهي، ويمكنك صنعها في المنزل.

مقادير كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

 

● ½ كيلو لحم مفروم ناعم وبدون دهن

● 2 ملعقة كبيرة بقسماط

● ملح وفلفل

● 2 كوب مشروم

● بطاطس مقلية مكعبات

الصوص:
● 2 ملعقة كبيرة زبدة
● 2 ملعقة كبيرة زيت
● 1 بصل
● 2 فص ثوم مفروم
● 1 كوب كريمة
● 1 ملعقة دقيق
● ½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
● 1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم
● 4 ملعقة كبيرة صويا صوص
● 1 ملعقة كبيرة كاتشب
● 1 ملعقة صغيره ماسترد
● مكعب مرق
● ملح وفلفل
● جبنة مبشورة


للتقديم :
● أرز


طريقة تحضير كرات اللحم بالمشروم والبطاطس


يخلط اللحم مع البقسماط والملح والفلفل.

يصنع من الخليط كرات
وتشوح في قليل من الزيت
ثم ترفع من الطاسة.

في نفس الطاسة يشوح الدقيق في الزبدة.

يضاف البصل والثوم والملح والفلفل وجوزة الطيب والصلصة والصويا صوص والكاتشاب والمستردة ومكعب المرقة.

تضاف الكفتة والمشروم والبطاطس وتترك على النار حتى تمام التجانس.

يضاف الجبن على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبن واحمرار الوجه
وتقدم ساخنة.

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس الشيف غادة التلي مقادير كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

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