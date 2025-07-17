الداخلية العراقية: إنقاذ ناجح لعشرات الأشخاص من داخل المبنى المحترق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وزارة الداخلية العراقية، بأنه تم إنقاذ أكثر من 45 شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى الذي اندلع فيه حريق ضخم في أحد المراكز التجارية بمحافظة واسط، وسط جهود مكثفة من فرق الدفاع المدني لاحتواء الحريق ومنع امتداده إلى مناطق مجاورة.

رئيس الوزراء العراقي يوجّه بفتح تحقيق فني دقيق

وفي أعقاب الحادث، أصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهًا عاجلًا يقضي بـ إجراء تحقيق فني دقيق للوقوف على أسباب الحريق، وتحديد مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل المركز التجاري، مشددًا على محاسبة أي جهة أو فرد يثبت تقصيره أو تسببه في الكارثة.

جهود الإطفاء مستمرة وتحذيرات من انهيار جزئي

وأوضحت مصادر أمنية أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على تبريد بقايا الحريق، وسط تحذيرات من احتمالية حدوث انهيارات جزئية في المبنى المتضرر، فيما تم فرض طوق أمني في محيط المنطقة لتأمين الموقع وضمان سلامة المواطنين.