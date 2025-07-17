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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتقلب الموازيين .. جوجل تطلق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الأصطناعي ..تفاصيل

شركة جوجل
شركة جوجل
لمياء الياسين

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة مكالمات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة. كما تعمل الشركة العملاقة على تعزيز الذكاء الاصطناعي في محرك بحث جوجل من خلال إضافة طراز Gemini 2.5 Pro إلى تجربة البحث، وتقديم إمكانيات بحثية متعمقة.

ميزة مكالمات الأعمال الجديدة 

على الجانب الآخر تستخدم ميزة مكالمات الأعمال الجديدة الذكاء الاصطناعي للاتصال بالشركات المحلية نيابةً عنك لجمع معلومات حول التوافر والأسعار. 

يعد الهدف من هذه الميزة هو مساعدتك في الوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى رفع سماعة الهاتف والتحدث مع أحد ومن جانبها قد بدأت شركة جوجل اختبار هذه الميزة في شهر يناير الثاني الماضي مع المستخدمين الذين اختاروا المشاركة في  تجارب Search Labs الخاصة بالشركة  .

صرح متحدث باسم شركة جوجل لموقع TechCrunch أن كل مكالمة إلى شركة تبدأ بالإعلان عن أن هناك نظامًا آليًا يتصل من جوجل نيابة عن المستخدم.

تجدر الإشارة إلى أن جوجل قد واجهت انتقادات شديدة قبل بضع سنوات بسبب ميزة مكالمات تجارية مشابهة تحاكي الكلام البشري، إذ أعرب بعض المستخدمين عن قلقهم من أن الشركة تُضلّل الناس وتوهمهم أنهم يتحدثون مع شخص آخر. وعقب هذه الانتقادات، أعلنت جوجل أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها سيُعرّف نفسه على أنه روبوت عند إجراء هذه المكالمات.

بدأت ميزة مكالمات العمل الجديدة في طرحها لجميع مستخدمي البحث في الولايات المتحدة، مع وجود حدود أعلى لمشتركي Google AI Pro وAI Ultra.

ميزة البحث العميق

أما بالنسبة لميزة "البحث العميق" الجديدة في وضع الذكاء الاصطناعي، فتقول جوجل إنها ستوفر للمشتركين ساعات من خلال إجراء مئات عمليات البحث وإصدار استنتاجات عبر قطع مختلفة من المعلومات لإنشاء تقرير شامل ومقتبس بالكامل في دقائق.

تُشير جوجل إلى أن ميزة البحث العميق تعد مفيدة للبحث المُعمّق المتعلق بالوظائف أو الهوايات أو الدراسات. وتُشير الشركة إلى أنها مفيدة أيضًا في الحالات التي تتخذ فيها قرارات مصيرية، مثل شراء منزل جديد أو طلب المساعدة في تحليل مالي

الذكاء الاصطناعي محرك بحث جوجل مكالمات تجارية شركة جوجل ميزة البحث

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