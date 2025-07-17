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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تسلا موديل Y الكهربائية في الإمارات | صور

تسلا موديل Y موديل 2025
تسلا موديل Y موديل 2025
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تسلا عن طرازها الجديد تسلا موديل Y الكهربائية موديل 2025، وتنتمي موديل Y لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تسلا موديل Y موديل 2025

وسائل الأمان بـ تسلا موديل Y موديل 2025

تمتلك سيارة تسلا موديل Y موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعدة الحفاظ على المسار، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتعرف على إشارات المرور، ومراقبة انتباه السائق.

تسلا موديل Y موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة تسلا موديل Y موديل 2025 بها، 7 وسائد هوائية، ووسائد هوائية بين المقاعد الأمامية لمنع اصطدام الرأس في حالة وقوع حادث جانبي، وبها نظام القيادة الآلية المعزز .

محرك تسلا موديل Y موديل 2025

تستمد سيارة تسلا موديل Y موديل 2025 قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 295 حصان، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تسلا موديل Y موديل 2025

وتحصل سيارة تسلا موديل Y موديل 2025 على قوتها من محرك اخر، ينتج قوة 384 حصان، ويمكنها قطع مسافة 622 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بـ تسلا موديل Yمحرك ينتج قوة 465 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تسلا موديل Y موديل 2025

تسلا موديل Y موديل 2025

تحتوي سيارة تسلا موديل Y موديل 2025 على الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة كليًا، وبها شريط إضاءة LED يمتد بعرض السيارة بالكامل، وتم نقل المصابيح الرئيسية إلى الأسفل، وبها كاميرا أمامية عالية الدقة مزودة بنظام تدفئة وغسيل، وبها إضاءة غير مباشرة بوهج هادئ وراقٍ في الخلف، وبها جناح خلفي معدل، وبها شعار Dual Motor ، وبها نظام عزل صوتي، وبها زجاج مزدوج، وبها مواد عازلة جديدة في السقف، ونظام إضاءة محيطية قابل للتخصيص بالكامل، وبها شاشة جديدة مقاس 8 بوصه، وبها إمكانية توجيه الصوت للسماعات الخلفية فقط، وبها نظام صوتي محيط مكون من 16 مكبر صوت .

سعر تسلا موديل Y الكهربائية موديل 2025

تسلا موديل Y موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تسلا موديل Y موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 189 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تسلا موديل Y موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 265 ألف ريال سعودي .

السيارات الكروس أوفر تسلا موديل Y تسلا موديل Y الكهربائية وسائل الأمان بـ تسلا موديل Y محرك تسلا موديل Y

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