الزراعة: لدينا خطة لاستصلاح 3.5 مليون فدان بعدد من المناطق الحيوية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع الأفقي في رقعة الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لاستصلاح وزراعة نحو 3.5 مليون فدان في عدد من المناطق الحيوية، أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وسنابل صونو، وتجمعات سيناء، وشمال توشكى والعوينات.

وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تلك المشروعات لا تأتي من فراغ، وإنما في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الزراعة على رأس أولويات الدولة، إدراكًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، والأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد الغذائي حول العالم.

رفع الكفاءة الإنتاجية للفدان

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في رفع الكفاءة الإنتاجية للفدان من خلال الاعتماد على نظم الزراعة متعددة الدورات، حيث يتم زراعة معظم الأراضي مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الأشجار المثمرة.

ولفت إلى أن 9.5 مليون فدان منزرعة فعليًا تعادل إنتاجية نحو 15 إلى 16 مليون فدان، وهو ما يعكس تطور الأداء الزراعي بشكل ملحوظ.

وأضاف الوزير أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع مراكز البحوث، ركزت على عدة محاور لرفع كفاءة الأراضي، أبرزها استنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاجية، وتطبيق تقنيات الري الحديث، واستخدام الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر، إلى جانب دراسة خصائص التربة لضمان أعلى مردود ممكن للفدان.

وفيما يتعلق بمشروع مستقبل مصر، قال وزير الزراعة إن المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في استصلاح الأراضي، بفضل إدارته المنضبطة، واعتماده على أحدث وسائل الزراعة الحديثة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في زراعة شمال توشكى بأكثر من 300 ألف فدان، فضلاً عن الأراضي التي يتم تجهيزها حاليًا في منطقة سنابل صونو والبالغة نحو 550 ألف فدان.

وشدد الدكتور علاء فاروق على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دفع عجلة التوسع الزراعي، حيث تم إسناد مساحات تتراوح بين 25 و70 ألف فدان لعدد من الشركات القوية القادرة على تنفيذ مشروعات زراعية متكاملة بأساليب حديثة وبمعدلات إنجاز مرتفعة.

وأكد أن مصر تمتلك الآن احتياطيًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لفترات تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يمنح المواطنين قدرًا كبيرًا من الطمأنينة في ظل التحديات العالمية.

وفي ختام تصريحاته، أشار وزير الزراعة إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" يُعد نموذجًا إداريًا ناجحًا في إدارة ملف الاستصلاح، من حيث التنظيم، والمتابعة المستمرة، والاعتماد على الكوادر الفنية والميكنة الحديثة، مؤكدًا أن نتائج هذه الجهود ستنعكس قريبًا على حياة المواطنين، عبر تحقيق استقرار غذائي، وتنمية اقتصادية مستدامة.

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