قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بالسيدة زينب.. صور
القرآن وحزب الوفد.. تصريح مثير لـ يمامة يتسبب في غضب علماء الدين
هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر
نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي
سوريا.. بيان رئاسي يتهم قوات خارجة عن القانون بارتكاب فظائع في السويداء
مفاجآت في التلاعب بعقود اللاعبين..ونقيب الرياضيين: مليارات ضاعت على الدولة
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم عبد السند يمامة بعد تصريحاته حول "الوفد" في القرآن
مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي
روسيا والصين تحذّران من تفكك سوريا وتدعوان لاحترام سيادتها ووقف الهجمات الإسرائيلية
سوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشن "حرب مفتوحة" ضدها
باع عربيته | إعلامي شهير يكشف مفاجأة صادمة عن نجم الأهلي
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد وفرص سقوط أمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة: لدينا خطة لاستصلاح 3.5 مليون فدان بعدد من المناطق الحيوية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
قسم التوك شو

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع الأفقي في رقعة الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لاستصلاح وزراعة نحو 3.5 مليون فدان في عدد من المناطق الحيوية، أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وسنابل صونو، وتجمعات سيناء، وشمال توشكى والعوينات.

وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن تلك المشروعات لا تأتي من فراغ، وإنما في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الزراعة على رأس أولويات الدولة، إدراكًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، والأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد الغذائي حول العالم.

رفع الكفاءة الإنتاجية للفدان

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في رفع الكفاءة الإنتاجية للفدان من خلال الاعتماد على نظم الزراعة متعددة الدورات، حيث يتم زراعة معظم الأراضي مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الأشجار المثمرة. 

ولفت إلى أن 9.5 مليون فدان منزرعة فعليًا تعادل إنتاجية نحو 15 إلى 16 مليون فدان، وهو ما يعكس تطور الأداء الزراعي بشكل ملحوظ.

وأضاف الوزير أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع مراكز البحوث، ركزت على عدة محاور لرفع كفاءة الأراضي، أبرزها استنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاجية، وتطبيق تقنيات الري الحديث، واستخدام الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر، إلى جانب دراسة خصائص التربة لضمان أعلى مردود ممكن للفدان.

وفيما يتعلق بمشروع مستقبل مصر، قال وزير الزراعة إن المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في استصلاح الأراضي، بفضل إدارته المنضبطة، واعتماده على أحدث وسائل الزراعة الحديثة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في زراعة شمال توشكى بأكثر من 300 ألف فدان، فضلاً عن الأراضي التي يتم تجهيزها حاليًا في منطقة سنابل صونو والبالغة نحو 550 ألف فدان.

وشدد الدكتور علاء فاروق على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دفع عجلة التوسع الزراعي، حيث تم إسناد مساحات تتراوح بين 25 و70 ألف فدان لعدد من الشركات القوية القادرة على تنفيذ مشروعات زراعية متكاملة بأساليب حديثة وبمعدلات إنجاز مرتفعة.

وأكد أن مصر تمتلك الآن احتياطيًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لفترات تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يمنح المواطنين قدرًا كبيرًا من الطمأنينة في ظل التحديات العالمية.

وفي ختام تصريحاته، أشار وزير الزراعة إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" يُعد نموذجًا إداريًا ناجحًا في إدارة ملف الاستصلاح، من حيث التنظيم، والمتابعة المستمرة، والاعتماد على الكوادر الفنية والميكنة الحديثة، مؤكدًا أن نتائج هذه الجهود ستنعكس قريبًا على حياة المواطنين، عبر تحقيق استقرار غذائي، وتنمية اقتصادية مستدامة.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1446612866375101

الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق استصلاح الأراضي استصلاح الصحراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد