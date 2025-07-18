فيضانات غزيرة تغرق الشوارع وتعطل الحياة اليومية في باكستان | تفاصيل

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الحكومية في باكستان، اليوم الخميس، أن 54 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب 227 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد وذلك نقلاً عن العربية.

الأمطار تغمر الشوارع وتعطل الحياة اليومية

وتشهد مدن باكستانية، من بينها روالبندي، فيضانات شديدة تسببت في غمر الشوارع وتعطيل حركة المرور، حيث وثقت صور ومقاطع مصورة المواطنين وهم يخوضون في المياه المرتفعة.

تصاعد المخاوف من تفاقم الأوضاع

وأضافت ناطقة باسم الهيئة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن معظم الضحايا تم تسجيلهم في إقليم البنجاب.