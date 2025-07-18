رنا رئيس تهنئ زوجها في عيد ميلاده برسالة مليئة بالحب

هنأت الفنانة رنا رئيس زوجها يسري علي، بمناسبة عيد ميلاده الأول بعد زواجهما، برسالة مليئة بالحب.

رنا رئيس وزوجها يسري علي

وشاركت رنا رئيس مجموعة صورة جمعتهما منذ صغرهما وحتى بعد زواجهما، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”؛ معلقة: “كانت طفولتي معه وكبرنا معًا، خطوة بخطوة، كأن الحياة رتّبت لنا دروبها منذ البداية، واليوم هو بجانبي... حبيبي، لم يعد ذلك الطفل، بل الرجل الذي تحتضن روحي حضوره، وتطمئن كلّ خلاياي في صوته، كل سنة وانت طيب”.

وتعود صداقة رنا رئيس ويسري على، إلى أيام المدرسة الثانوية، وتحوّلت لاحقًا إلى علاقة حب، وفي نوفمبر 2022، فاجأ يسري، رنا بتقديم خاتم الخطوبة لها أثناء استضافتها في برنامج منى الشاذلي، وبعد حوالي 10 أشهر انفصلت رنا، قبل أن يعودا بعدها، وتم الإعلان عن عقد القران في مارس 2025 بشكل مفاجئ، ثم أُقيم حفل الزفاف مساء يوم الاثنين 5 مايو 2025 بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، واقتصر عقد القران في البداية على حضور العائلة والأصدقاء المقربين.