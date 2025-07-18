قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يعلن أولى صفقاته الصيفية
ياسمين عز: مفيش راجل يمسح لست ويساعدها.. فرعون مصر الكبير ميعملش كده
حسام موافي: علاج الزايدة قديما كان بـ الشكّ.. والأشعة المقطعية قلبت الأمور
لعضوية الشيوخ.. الجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس ومحظورات المنصب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18-7-2025
الحرير المصري يعود من بوابة التوت.. مشروع وطني واعد لزراعة الشجرة وتربية دودة القز
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومفاجأة في كليات الهندسة والتجارة
تصل إلى 13,800 جنيه.. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
القاهرة الإخبارية: 900 شهيد في نقاط توزيع المساعدات بغزة و6 آلاف مصاب
حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح آدابه وأسباب قبوله
الرابطة تكشف عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2025/2026
قرار إسرائيلي مفاجئ بشأن السويداء .. وجنبلاط يحذر: لا حماية للدروز عبر التدخلات الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رنا رئيس تهنئ زوجها في عيد ميلاده برسالة مليئة بالحب

رنا رئيس
رنا رئيس
يمنى عبد الظاهر

هنأت الفنانة رنا رئيس زوجها يسري علي، بمناسبة عيد ميلاده الأول بعد زواجهما، برسالة مليئة بالحب.

رنا رئيس وزوجها يسري علي

وشاركت رنا رئيس مجموعة صورة جمعتهما منذ صغرهما وحتى بعد زواجهما، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”؛ معلقة: “كانت طفولتي معه وكبرنا معًا، خطوة بخطوة، كأن الحياة رتّبت لنا دروبها منذ البداية، واليوم هو بجانبي... حبيبي، لم يعد ذلك الطفل، بل الرجل الذي تحتضن روحي حضوره، وتطمئن كلّ خلاياي في صوته، كل سنة وانت طيب”.

وتعود صداقة رنا رئيس ويسري على، إلى أيام المدرسة الثانوية، وتحوّلت لاحقًا إلى علاقة حب، وفي نوفمبر 2022، فاجأ يسري، رنا بتقديم خاتم الخطوبة لها أثناء استضافتها في برنامج منى الشاذلي، وبعد حوالي 10 أشهر انفصلت رنا، قبل أن يعودا بعدها، وتم الإعلان عن عقد القران في مارس 2025 بشكل مفاجئ، ثم أُقيم حفل الزفاف مساء يوم الاثنين 5 مايو 2025 بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، واقتصر عقد القران في البداية على حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

رنا رئيس زوجها يسري علي عيد ميلاده حفل الزفاف صداقة رنا رئيس ويسري على علاقة حب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

لطفي لبيب

أول ظهور لـ لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى | شاهد

هالة صدقي

خناقة الساحل.. هالة صدقي تكشف عن سبب الحملة الممنهجة ضدها

اسماء جلال

إجراء قانوني من أسماء جلال ضد مصفف الشعر المعتزل

بالصور

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد