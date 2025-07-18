طريقة استعادة رسائل واتساب المحذوفة من الطرف الآخر

يسعى الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب إلى معرفة طرق استعادة الرسائل التي تم حذفها من قبل الطرف الآخر في المحادثة، سواء بدافع الفضول أو لأغراض التوثيق.

ونستعرض أبرز الطرق المعتمدة والآمنة لاستعادة هذه الرسائل، استنادًا إلى ما نشرته مواقع تقنية موثوقة مثل Android Police، TechRadar، وGadgets360.

ميزة سجل الإشعارات (Notification History) على أندرويد

تُعد ميزة "سجل الإشعارات" من أكثر الطرق المباشرة لمشاهدة الرسائل المحذوفة على بعض أجهزة أندرويد.

تعمل هذه الميزة على حفظ الإشعارات الواردة، بما فيها رسائل واتساب قبل حذفها من الطرف الآخر ويمكن تفعيلها عبر الإعدادات، ولكنها تعمل فقط على الإشعارات التي ظهرت على الشاشة، ولا تحفظ الوسائط.

تطبيقات الطرف الثالث

أشارت تقارير Android Authority إلى أن بعض التطبيقات مثل Notisave وWAMR يمكنها الاحتفاظ بنسخة من الإشعارات والوسائط المستلمة.

و يجب التعامل مع هذه التطبيقات بحذر بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، خاصة وأنها تتطلب أذونات واسعة للوصول إلى محتوى الإشعارات والملفات.

النسخ الاحتياطي واستعادته

يتيح واتساب ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي للمحادثات، سواء على Google Drive أو iCloud.

في حال حذف الطرف الآخر الرسائل بعد إجراء النسخة الاحتياطية، يمكن استعادة الرسائل عن طريق حذف التطبيق وإعادة تثبيته، ثم استعادة النسخة الأقدم التي تحتوي على الرسائل المحذوفة.

ويُشترط أن يكون النسخ الاحتياطي قد تم قبل حذف الرسائل، ما يحد من فعالية هذه الطريقة.

محدودية الخيارات وأهمية الخصوصية

رغم وجود هذه الأساليب، يؤكد خبراء التقنية في تقرير لموقع CNET أن واتساب لا يوفر ميزة رسمية لاسترجاع الرسائل المحذوفة من الطرف الآخر، احترامًا لمعايير الخصوصية.

يجب أن يكون استخدام الطرق المتاحة بحذر وبما لا يخالف سياسات الاستخدام أو يعرض بيانات المستخدم للخطر.

استعادة رسائل واتساب المحذوفة من الطرف الآخر ممكنة عبر طرق تقنية محددة مثل سجل الإشعارات أو النسخ الاحتياطي أو تطبيقات خارجية، ولكن لكل طريقة حدود ومحاذير.

يُنصح المستخدمون دائمًا بالاطلاع على سياسات الخصوصية واستخدام الأدوات الموثوقة فقط.