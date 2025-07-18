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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء و الموظفين

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز علي تنفيذ المهام المكلف بها من قبل الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية تطوير أداء العاملين بالجهاز لتقديم الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية بشكل أكثر احترافية يواكب المتغيرات التكنولوجية والرقمية في السوق المصري والإقليمي.

منصة Al mentor التعليمية 

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات ومنصة المنتور Al mentor التعليمية عقد تعاون يستخدم فيه موظفو الجهاز جميع الدورات التدريبية المتاحة عبر المنصة لرفع كفاءاتهم وتعزيز مهاراتهم الوظيفية حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وبحضور  إبراهيم كامل الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة المنتور  محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز، وقام بالتوقيع  شريف متولي رئيس القطاع المركزي للموارد البشرية بالجهاز و سالي متولي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمنصة المنتور.

وقال رحمي إن تطوير آداء العنصر البشري من أهم المحاور التي يعمل الجهاز على تحقيقها بشكل مستمر وذلك بالشراكة مع المنصات التعليمية والتدريبية ذات الخبرات المميزة  مما يتيح للعاملين بالجهاز تطوير أداءهم وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة ومواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل مما يسهم في تقديم خدمة أفضل لعملاء الجهاز وأصحاب المشروعات من حيث الجودة والدقة والسرعة ويعزز من قدرة الجهاز بشكل عام في تلبية احتياجات المشروعات على مختلف تنوعها.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون مع منصة المنتور سيتيح للموظفين الاستفادة من محتوى تدريبي وتعليمي عالي الجودة أنتجته المنصة بالتعاون مع خبراء متخصصين في مجالات متنوعة، موضحا أنه يجري التنسيق بين الجهاز ومنصة المنتور لإتاحة خدماتها التدريبية والتعليمية على منصة  جهاز تنمية المشروعات بشكل مجاني في مختلف المجالات التسويقية والإدارية لتمكين الشباب في مختلف المحافظات من بدء مشروعاتهم الجديدة خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية. بالأضافة إلي استخدام وسائل التدريب الحديثة في توعية اصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لمشروعاتهم و التي تتيح لهم العديد من المزايا و الحوافز و التيسيرات الضريبية

من جانبه أعرب إبراهيم كامل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المنتور، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون  مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن المنتور لديها خبرات في مجالات التدريب والتعليم بمحتويات متخصصة في تطوير الأفراد والموظفين، كما تحتوي على مجموعة من الأدوات تتيح متابعة تقدم الموظفين وقياس النتائج وتوفر برامج تدريبية مخصصة حسب احتياجات كل منشأة، كما عملت منصة المنتور ودربت موظفين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية منها وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي

و اشار شريف متولي أن هذه التعاون 
يمثل خطوة هامة في مسيرة تعزيز التدريب والتطوير مما سينعكس بشكل ايجابي علي جودة الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات للمواطنين  و رفع قدرات العاملين فيه لتلبي مختلفة الأنشطة التنموية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات بكافة المحافظات  حيث أن الكوادر البشرية بالجهاز من أهم العوامل التي تسهم في تقديم خدمة متميزة ومتطورة لاصحاب المشروعات ورواد الاعمال.

باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة منصة Al mentor التعليمية

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