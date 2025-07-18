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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تشريح القفا.. أحمد كريمة يصدم الجميع بشأن العلاج بالحجامة

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن من يتحدث عن العالج بالطاقة، فعليه أن يرجع لـ المؤسسات العلمية المعتمدة، موضحًا أن هناك أهل اختصاص هم أدرى بهذه الأمور.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الفترة الأخيرة هنا أشياء غريبة تظهر منها العلاج بالطاقة، ونجد من يقول إنه يعالج اليوجا عند الهنود.

وأوضح أننا كل فترة نجد أشياء مخالفة للحقيقة، وأن الهدف منها الحصول على الأموال لـ المواطنين، وأن البعض يستغل المواطنين بالدجل والشعوذة والأشياء الغريبة.

العلاج بالحجامة ليس سنة

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أنه عندما يسير في الشارع يلاحظ أشياء غريبة منها العلاج بالحجامة، موضحًا أن هذا الأمر ليس سنة، وأن هذه الأمر تعتبر استغلال للبشر، ويتم تشريح " القفا"، ويتم مص دم.

أحمد كريمة الأزهر الأزهر الشريف جامعة الأزهر العالج بالطاقة

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