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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تعلن مزايا وشروط التقديم في مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن التفاصيل الكاملة لشروط و مميزات التقديم في مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن سنوات الدراسة في مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات ، والتخصصات المتاحة فيها هي فنون الطهي ، والأغذية والمشروبات، وصيانة المنشآت السياحية
 


مميزات الدراسة في مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية
-التدريب الميداني أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي
-مكافآت مالية أثناء فترة التدريب الميداني
-فرص لتعيين المتميزين بعد التخرج
- توفير الزي المدرسي
-توفير أتوبيس لنقل الطلاب لأماكن التدريب

المنهج الدراسي في مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا

-العلوم الأساسية والثقافية
-العلوم الفنية في مجال التخصص (نظري - عملي)
-التدريب الميداني

شروط التقديم في مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا

- أن يكون الطالب خاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025
-لا يقل المجموع عن 210
-يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية
- ألا يزيد السن عن 18 عاما في أول أكتوبر 2025

شروط القبول في مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا

- أن يتقدم الطالب للإلتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي ، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

 و يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥.

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

مدرسة نهضة مصر وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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