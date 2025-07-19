قلوب بتضحك.. شباب كنيسة نجع حمادي يزرعون الأمل بمستشفى شفاء الأورمان

بقلوب مليانة حب وأيادي محملة بالفرحة دخل شباب كنيسة نجع حمادي إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال بالأقصر مش بس كزوار لكن كحكاية إنسانية من نور ورجاء رسموا فيها البسمة على وجوه أطفال بيحاربوا السرطان بشجاعة وإيمان ونثروا حوالينهم ألوان البالونات ودفا القلوب وروح الحياة

في مشهد إنساني مُفعم بالأمل والحب استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال بمحافظة الأقصر وفدًا من شباب كنيسة نجع حمادي الذين جاءوا حاملين البهجة والبالونات والضحكات لتقديم الدعم النفسي للأطفال المرضى بالمستشفى

وسط أجواء من البهجة والاحتفال تفاعل الأطفال وأسرهم مع الفقرات الترفيهية التي قدّمها شباب الكنيسة وتوزيع الهدايا والبالونات وارتداء الشخصيات الكرتونية مما أضفى طاقة إيجابية وفرحة واضحة على الوجوه الصغيرة التي تخوض رحلة العلاج بكل شجاعة

وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان عن خالص شكره وتقديره لشباب كنيسة نجع حمادي على هذه اللفتة النبيلة مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعزز من الحالة النفسية للأطفال وتُعد جزءًا لا يتجزأ من برامج الدعم المعنوي التي تعتمدها المستشفى في خطتها العلاجية الشاملة

وتؤكد شفاء الأورمان أن تكاتف كل فئات المجتمع بمختلف خلفياتهم لدعم الأطفال المرضى هو أعظم رسالة إنسانية تعكس روح المحبة والتضامن التي تميز الشعب المصري