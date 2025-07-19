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250 جنيها.. رسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةو 4 طرق للسداد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

250 جنيها.. رسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةو 4 طرق للسداد

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع الطلاب الذين سجلوا على رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، دفع رسوم الاختبار الإلكتروني للقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وقدرها 250 جنيهاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الاختبار الاكتروني للقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء فترة التسجيل ، وسيتم التواصل مع الطلاب المتقدمين لإبلاغن بالمكان والموعد المحدد للإختبار

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بعد انتهاء مرحلة الاختبار الإلكتروني للقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، ستأتي مرحلة المقابلة الشخصية ، والتي سيتم أيضا التواصل مع الطلاب المتقدمين فيها لإبلاغهم بموعدها

آليات سداد رسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على جميع منافذ الدفع الاتية :

- البريد المصري باسم خدمة التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- فوري

- e-finance

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان رقم خدمة الدفع الالكتروني لرسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو 66643

- كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم إضافة طريقة للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور لدفع رسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وذلك من خلال التحويل بإستخدام تطبيق "إنستاباي" على حساب البنك المركزي المصري رقم الحساب - 9450874926 (اسم المستفيد - وزارة التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية والمبلغ 250 ج - وفي خانة الغرض من التحويل اختيار - الرسوم الدراسية - ويكتب تحت خانة الغرض من التحويل "التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية + اسم الطالب رباعي) ، ثم يتم الضغط على تأكيد والتأكد من طباعة بيان الدفع لتقديمه قبل التقدم للاختبار الالكتروني

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

 و يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥.

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

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