حرس الحدود يضم محمد بيومي استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي حرس الحدود تعاقده رسميا مع محمد بيومي، لاعب وسط فريق الإسماعيلي السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وانضم بيومي إلى تدريبات الفريق فور توقيع العقود، تحت قيادة المدير الفني عبد الحميد بسيوني، الذي أشرف على أولى الحصص التدريبية للاعب بقميص الفريق العسكري.

وبدأ حرس الحدود معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة، يستمر لمدة عشرة أيام، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، بهدف رفع المعدلات البدنية وتحسين الانسجام الفني بين اللاعبين، بالإضافة إلى تقييم جاهزية العناصر الجديدة قبل بداية المنافسات الرسمية.

ويأتي تولي عبد الحميد بسيوني المسؤولية الفنية للفريق خلفا للمدرب السابق أحمد عيد عبد الملك، الذي اعتذر عن استكمال مهامه بعد نهاية الموسم الماضي.

وكان حرس الحدود قد أنهى مشاركته في الموسم الماضي بالمركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب بالدوري الممتاز "دوري نايل"، بعدما جمع 24 نقطة.