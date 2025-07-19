صندوق لـ تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية | تفاصيل بالصور

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم جولة تفقدية للجنة التصويت الخاصة بانتخابات ممثل الجامعة في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس. تهدف هذه الجولة إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة وتوفير بيئة مواتية لجميع العاملين للإدلاء بأصواتهم.

جهود محافظ الغربية

خلال الجولة، اطمأن الدكتور حسين على سير الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وحرص على التأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة للعاملين لضمان سهولة وصولهم إلى لجان التصويت والإدلاء بأصواتهم دون عوائق.

وصرح الدكتور محمد حسين أننا نحرص في جامعة طنطا على أن تكون هذه الانتخابات نموذجًا للديمقراطية والشفافية، وأن مشاركة العاملين في اختيار ممثلهم بصندوق تحسين الأحوال أمر حيوي لضمان تلبية احتياجاتهم وتحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية، مؤكدا أن هذه الانتخابات تُمثل فرصة حقيقية للعاملين للمساهمة الفاعلة في صنع القرار الذي يخصهم، ونحن ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لنجاح هذه العملية.

دعم رئيس جامعة طنطا

كما تفقد الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، يرافقه المحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة، اللجان الانتخابية في كليات الجامعة المختلفة، وأجرى الدكتور أمين حوارات مفتوحة مع أعضاء اللجنة المشرفين على الانتخابات للاستماع إلى أي تحديات قد يواجهونها وتقديم الدعم اللازم. كما تحدث مع عدد من العاملين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول العملية الانتخابية ككل، مما يعكس حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والاستماع إلى نبض العاملين.

نائب رئيس جامعة طنطا

وأكد الدكتور حاتم أمين على الأهمية القصوى لمشاركة العاملين في اختيار ممثلهم، لما له من تأثير مباشر على تحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية من خلال صندوق تحسين الأحوال، مشددًا على أن هذه الانتخابات تمثل فرصة للعاملين للمساهمة في صنع القرار الذي يخصهم.

كما أكد نائب رئيس الجامعة التزام جامعة طنطا بالشفافية والنزاهة في جميع العمليات الإدارية والانتخابية، وحرصها على دعم حقوق العاملين وتمكينهم من ممارسة دورهم الديمقراطي في اختيار من يمثلهم. تعكس هذه الجهود اهتمام إدارة الجامعة بتحسين بيئة العمل وتوفير حياة كريمة لجميع منتسبيها من غير أعضاء هيئة التدريس، ومؤكداً على استمرار عملية فرز الأصوات بمنتهى الشفافية، وإعلان النتيجة فور الانتهاء من الفرز.