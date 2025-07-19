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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على قائمة منتخب الدراجات قبل المشاركة في بطولة أفريقيا للمدارس بالجزائر

منتخب مصو للدارجات
منتخب مصو للدارجات
محمد سمير

نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن في توفير معسكر إعداد قوي للمنتخب الوطني، بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل تجهيز "فراعنة الدراجات"
قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس التي تستضيفها الجزائر.

واستقر الكابتن أحمد مجدي، المدير الفني للمنتخب، على القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة، وجاءت قائمة منتخب الشباب على النحو التالي: سيف محمد إبراهيم وأبي محمد مجدي وإسلام أحمد سمير ويوسف رضا ويوسف حمدي


أما قائمة منتخب البنات، فضمت كلًا من: جودي محمد السيد وفاطيما كريم ونور حسن فؤاد

من جانبه، أكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن مجلس الإدارة يدعم كافة المنتخبات، وأن هدفهم الدائم هو المنافسة الحقيقية على لقب البطولة القارية والتواجد بشكل مشرف في المحافل العالمية. وأشاد بالتزام لاعبي ولاعبات المنتخب، مؤكدًا أن الروح العالية والإصرار الذي وصل إليه الجميع يبشر بالخير قبل خوض منافسات البطولة الإفريقية للمدارس في  الجزائر.

وفي السياق ذاته، وجّه الكابتن أحمد مجدي، المدير الفني للمنتخب المصري للدراجات، الشكر لمجلس إدارة الاتحاد على دعمهم الكامل للمنتخب قبل السفر، مثنيًا على مجهود وحرص عضوي مجلس الإدارة، هاني سعيد وندى الناصر، المشرفين على منتخبي الرجال والسيدات، مؤكّدًا أن الثنائي على تواصل دائم مع البعثة، ويحرصان على تذليل أي عقبة تواجه المنتخب خلال معسكره الحالي بمدينة السادس من أكتوبر.

مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات أيمن علي حسن معسكر إعداد قوي فراعنة الدراجات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس

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