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حزب صوت مصر: العلاقات المصرية السعودية تؤكد وحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب صوت مصر: العلاقات المصرية السعودية تؤكد وحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة

مصر والسعودية
مصر والسعودية
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن اللقاء الأخير بين وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمدينة العلمين، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويبرهن على وحدة الرؤية والمصير بين البلدين الشقيقين.

وأضاف سليمان، في بيان، أن ما يجمع بين القاهرة والرياض ليس مجرد تعاونا دبلوماسيا، بل روابط أخوية وتاريخية راسخة تتجدد وتتعمق في ظل التوجيهات الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما تجسده بوضوح المبادرات الطموحة مثل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي" الهادف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يلبي طموحات الشعبين في التنمية والازدهار.

وأشاد رئيس الحزب، بموقف الوزير عبد العاطي الحاسم في رفض أي محاولات مشبوهة للإساءة إلى العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الروابط التاريخية أقوى من أن تنال منها منصات مشبوهة أو حملات مضللة.

وفيما يخص القضايا الإقليمية، ثمَّن رئيس حزب صوت مصر التوافق المصري السعودي بشأن دعم الشعب الفلسطيني وجهود وقف إطلاق النار في غزة، ومبادرات إعادة الإعمار.

ونوّه بدعم مصر لحل سياسي ليبي – ليبي يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، وجهود البلدين لاحتواء الأزمة السودانية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وشدد رئيس حزب صوت مصر، على أن اللقاء يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء تحالف عربي قوي، يحفظ الأمن القومي ويواجه التحديات، ويكرّس دور مصر والسعودية كركيزة لاستقرار المنطقة.

النواب اخبار البرلمان مصر الشعب المصري السعودية

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