بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مصفف شعر شهير بعد اتهام الفنانة أسماء جلال له بالتشهير والإساءة إلى سمعتها عبر مقطع فيديو تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الفنانة أسماء جلال اتهمت فيه مصفف شعر شهير بالإساءة لها والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والحديث عن سمعتها مما جعلها تعتبر ذلك تشهير بها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على المصفف الشهير وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.