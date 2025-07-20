روبي تظهر لأول مرة بالساحل الشمالي عقب وفاة والد ابنتها المخرج سامح عبدالعزيز|شاهد

ظهرت الفنانة روبي بإطلالة خطفت أنظار الحضور بمجرد صعودها على خشبة المسرح في حفلها بالساحل الشمالي ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي".

ويعتبر ظهور روبي في الحفل، هو الأول لها بعد وفاة والد ابنتها المخرج سامح عبد العزيز .

ويذكر أن مهرجان "ليالي مراسي" قد أعلن عن جدول حفلاته لشهر أغسطس المقبل، والذي يضم نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يحيي راغب علامة وأمينة حفلًا في 8 أغسطس، ويليه حفل لنبيل شعيل ومحمود الليثي في 9 أغسطس، بينما يظهر المطرب السوري الشامي لأول مرة في مصر من خلال حفله يوم 23 أغسطس، وتختتم نانسي عجرم ومحمد حماقي فعاليات الشهر بحفل يوم 30 أغسطس.



والجدير بالذكر أن مهرجان "ليالي مراسي" يُقام بمجموعة من الحفلات الغنائية المتنوعة، ويستضيف باقة من النجوم العرب وسط أجواء صيفية ومواصفات تنظيمية عالمية.

وعلى جانب آخر، شاركت روبي في أغنية جديدة تحمل عنوان «تاني»، مع الفنان المصري أحمد سعد ضمن أغاني ألبوم بيستهبل، والأغنية من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

ويعد مسلسل «إخواتي»، آخر أعمال روبي الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.