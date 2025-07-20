مانويل نوليتو: محمد صلاح لاعب مذهل وأحد روائع كرة القدم العالمية

أكد اللاعب الإسباني مانويل نوليتو نجم برشلونة ومانشستر السابق أن اللاعبين لامين يامال و كيليان مبابي ، الأفضل خلال الفترة الحالية .
وقال نوليتو، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة "الأولى": "اللعب مع برشلونة في كامب نو تجربة هامة خلال مسيرتي وإشبيلية يعرف كيف يفوز ببطولة الدوري الأوروبي".
وأضاف: "ميسي أفضل من لعبت بجواره في الملاعب".
وتابع مانويل نوليتو: "مانشستر سيتي لم يُقدم المستوى الأفضل في الموسم الماضي وكأس العالم للأندية كانت بطولة ناجحة".
وأكمل: "برشلونة سيظهر بشكل رائع خلال الموسم الجديد".
وأكد نوليتو: "لامين يامال وكيليان مبابي هما الأفضل خلال الفترة الحالية".
واختتم : "محمد صلاح لاعب مذهل من طراز عالمي وأحد روائع كرة القدم العالمية".