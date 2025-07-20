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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانويل نوليتو: محمد صلاح لاعب مذهل وأحد روائع كرة القدم العالمية

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

أكد اللاعب الإسباني مانويل نوليتو نجم برشلونة ومانشستر السابق أن اللاعبين لامين يامال و كيليان مبابي ، الأفضل خلال الفترة الحالية .

وقال نوليتو، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة "الأولى": "اللعب مع برشلونة في كامب نو تجربة هامة خلال مسيرتي وإشبيلية يعرف كيف يفوز ببطولة الدوري الأوروبي".

وأضاف: "ميسي أفضل من لعبت بجواره في الملاعب".

وتابع مانويل نوليتو: "مانشستر سيتي لم يُقدم المستوى الأفضل في الموسم الماضي وكأس العالم للأندية كانت بطولة ناجحة".

وأكمل: "برشلونة سيظهر بشكل رائع خلال الموسم الجديد".

وأكد نوليتو: "لامين يامال وكيليان مبابي هما الأفضل خلال الفترة الحالية".

واختتم : "محمد صلاح لاعب مذهل من طراز عالمي وأحد روائع كرة القدم العالمية".

مانويل نوليتو برشلونة مانشستر لامين يامال كيليان مبابي الإعلامي كريم رمزي ميسي

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