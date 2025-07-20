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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد المجيد عبدالله يستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت

بوستر حفل عبد المجيد عبدالله
بوستر حفل عبد المجيد عبدالله
سعيد فراج

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله لإحياء حفل غنائي، في الكويت يوم 25 سبتمبر المقبل، على مسرح أرينا الكويت.   

ويحيي عبد المجيد عبدالله، حفل الكويت، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عبد المجيد عبدالله، عن طرح تذاكر الحفل قريبا. 

بوستر حفل عبد المجيد عبدالله 

ألبوم عبد المجيد عبدالله

وفي شهر سبتمبر الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبومه الجديد الذي ضمن 6 أغان، هي على النحو التالي: 

  • أبا عيش، منكلمات: تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • حكى واجد، منكلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.
  • يا منيتي، منكلمات المذهب: أحمد فضل القمدان،الكوبليه: تركي، تطوير وإعداد: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • خلاص مابي، منكلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.
  • أحط راسي، منكلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.
  • احتاجلك، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

أغاني عبد المجيد عبدالله

في شهر يونيو 2023، طرح عبد المجيد عبدالله، أغنية جديدة له، تحمل اسم أنا أضحك، خلال الموسم الصيفي.

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل ش لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي. .

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».

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