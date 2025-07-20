تفاصيل مكاسب الأهلي المالية من بيع وسام أبو علي لـ كولومبوس الأمريكي

اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة بيع وسام أبو علي لـ فريق كولومبوس الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واتفق الأهلي بشكل مبدأي على بيع وسام أبو علي بـ 7.5 مليون دولار بجانب بعض المتغيرات التي تصل قيمتها لمليوني دولار بواقع مليون دولار حال تسجيل 10 أهداف ومليون أخرى حال سجل أكثر من 15 هدف.

ولن يستفيد الأهلي بالـ 7.5 مليون دولار ككل حيث ستخرج نسبة 10% لنادي سيريس السويدي وهى نسبة إعادة البيع المتفق عليها عندما قام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب.

ويحصل النادي السويدي على نسبة 10% من مكسب الأهلي في صفقة وسام أبو علي حيث قام بشرائه بـ 2 مليون دولار والآن يبيعه بـ 7.5 مليون دولار وبالتالي مكسب الأهلي 5.5 مليون دولار.

وبالتالي فإن النادي السويدي سيحصل علي 550 ألف دولار من صفقة بيع اللاعب ويصبح صافي أرباح الأهلي يقترب من 5 مليون دولار بشكل مبدئي.

شروط الأهلي ومكتسبات إضافية

اشترط النادي الأهلي على نظيره الأمريكي الحصول على 15 % من نسبة إعادة البيع القادمة بجانب 2 مليون دولار حال تألق اللاعب تسجيل 15 هدف أو أكثر.



سجل وسام أبو علي حضوره مع الأهلي في 60 مباراة سجل خلالهم 38 هدف وصنع 10 أخرين خلال موسم ونصف قضاه مع المارد الأحمر