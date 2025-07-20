نائب: حوكمة الجمارك وتقليل زمن الإفراج الجمركي ضرورة لتعظيم العوائد الاقتصادية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على أهمية حوكمة المنافذ الجمركية للحفاظ على ما تبقى من المنطقة الحرة ، التي لا تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار حاليًا، وأيضا بأهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي، التي تخفض بشكل مباشر من التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل رسوم التخزين (الأرضيات)، الغرامات، وتكاليف التأمين الإضافية، خاصة أن هذا التوفير ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، مما يجعله أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كما أنها تهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، بمقر الغرفة التجارية، والذي يأتي استمرارًا لجهود الغرفة التجارية لحل مشكلات القطاع التجاري، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الجهات المعنية.

وأضاف "اللمعي"، أن مصر أنفقت 2 تريليون جنيه على البنية التحتية، ولكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق التقدم اللوجستي المأمول، مطالباً بضرورة مواجهة أزمة التهريب عبر المنافذ الجمركية، والعمل على حلها من خلال الاستعانة بالأجهزة والآليات التكنولوجية المتطورة، التي تتعدد ما بين أحدث النسخ من الأجهزة الأشعة السينية والماسحات الضوئية التي تستخدم لفحص الحاويات والشحنات الكبيرة بسرعة وفعالية دون الحاجة لتفريغها، بجانب قدرتها على كشف المواد المهربة المخفية.

وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على أداء رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، مؤكداً على دوره في تحقيق طفرة قوية لاستكمال مسيرة التطوير التي تم تحقيقها الفترة الماضية، منوهاً أيضا بأهمية الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحديد الشحنات والأفراد ذوي المخاطر العالية بناءً على سجلاتهم، وجهة القدوم، ونوع البضائع، وتدريب الكفاءات المدربة على أحدث تقنيات الفحص والتعرف على أساليب التهريب المتغيرة، مؤكداً على أهمية المنافذ الجمركية ودورها في تعظيم العوائد الاقتصادية، حيث تُعد المنافذ الجمركية شرايين حيوية للاقتصاد الوطني، فهي ليست مجرد نقاط عبور للبضائع، بل هي محركات رئيسية للنمو الاقتصادي ومصادر مهمة لتعظيم العوائد.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن المنافذ الجمركية كنز ثمين يسهم في تعافي الاقتصاد المصري، حيث تُعتبر الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات والصادرات من أهم مصادر الإيرادات لميزانية الدولة، فكلما زادت كفاءة المنافذ الجمركية في تحصيل هذه الرسوم، زادت قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، بخلاف ذلك تعمل المنافذ الجمركية على تبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يقلل من الوقت والتكلفة اللازمين لعبور البضائع، مما يشجع على زيادة حجم التجارة الدولية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية،

وشدد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على أهمية منافذ بورسعيد الجمركية، لاسيما أن الدولة تسعى لتحويل شرق بورسعيد إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، لذا لابد من استغلال منافذ المحافظة لتعظيم العوائد الشهرية منها.