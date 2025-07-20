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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد الجليل: الأهلي لن يتعاقد مع فتوح حال رحيله عن الزمالك

فتوح
فتوح
ياسمين تيسير

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق ،  أن رحيل أحمد فتوح لاعب الزمالك عن صفوف الأبيض عقب أزمته الأخيرة أصبح أمر لا مفر منه. 

وقال عبد الجليل، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لابد أن يرحل أحمد فتوح عن صفوف الزمالك، لأن رصيد اللاعب أصبح لا يتحمل الاستمرار مع القلعة البيضاء مرة أخرى. 

وأضاف: تصرفات أحمد فتوح وسلوكياته الأخيرة، تجعل من الضروري أن يستغني نادي الزمالك عن خدمات اللاعب وأنا حزين للغاية على اللاعب لأنه موهوب ومش كل يوم سيأتي موهبة مثل أحم فتوح  للكرة المصرية. 

وواصل: إدارة نادي الزمالك خايفة من انتقال أحمد فتوح للاهلي، ولن أنا أقول لهم أنه من المستحيل أن يفكر الأهلي في التعاقد مع أحمد فتوح، لأنه لا يشبه الأهلي. 

وأكمل: من المستحيل أن يفكر الأهلي في التعاقد مع أحمد فتوح بسبب سلوكياته وعدم التزامه خارج الملعب، والأهلي به ناظم معين وليس كل اللاعبين يصلحون اللعب للأهلي. 

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: أحمد فتوح ليس شبه الأهلي مثل زيزو وإمام عاشور، وبالتالي لن يفكر الأهلي في ضم أحمد فتوح، الأهلي مش ناقص ليتعاقد مع فتوح.

فتوح الزمالك نادي الزمالك

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