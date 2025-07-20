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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع زين النعيمات

مصطفي محمد
مصطفي محمد
منار نور

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن حقيقة مفاوضات النادي الاهلي مع زين النعيمات . 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " أحمد حسن :المفاوضات مع يزن النعيمات غير صحيحة.. تحدثنا مع اللاعب من قبل ورفض التنازل عن الراتب الكبير الذي يتقضاه والأمر الثاني هو اكتمال قائمة الأجانب في الفريق، ونحاول التوصل إلى اتفاق مع مصطفى محمد أو أسامة فيصل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة لن يوافق على عودة مهاجم الفريق السابق مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي الحالي، لأي نادٍ مصري باستثناء الزمالك.

وأوضح المصدر أن هناك تواصلاً قد جرى بالفعل مع اللاعب، وتم إخباره باستعداد النادي لتحمل قيمة الراتب الذي قد يتقاضاه من أي نادٍ آخر داخل مصر، في حال قرر العودة، بشرط أن تكون العودة من بوابة القلعة البيضاء فقط.

وأضاف المصدر أن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، أو أي شخصية داعمة أخرى، قد تتكفل بقيمة راتب اللاعب في حال إتمام الصفقة.

من جانبه، رد مصطفى محمد على مسؤولي الزمالك مؤكدًا تمسكه بالاستمرار في مشواره الاحترافي الأوروبي، وهو نفس الموقف الذي اتخذه سابقًا حين رفض عرضًا من الأهلي.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى وجود اهتمام من الزمالك بضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، في إطار مساعيه للرد على صفقة انتقال أحمد سيد زيزو المحتملة، مؤكدًا أن "كل شيء وارد" في فترة الانتقالات الحالية.

احمد حسن الاهلي مصطفي محمد اسامة فيصل

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