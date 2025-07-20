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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 20 يوليو 2025، تراجعًا جماعيًا أمام الجنيه المصري في 10 بنوك ، بقيم تراوحت بين 3 و10 قروش، مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات الخميس الماضي، وفقًا لبيانات أسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، بانخفاض نحو 5 قروش عن آخر تداولات الأسبوع الماضي، في ظل تحركات محدودة تسيطر على سوق الصرف الرسمي.

سعر الدولار في البنك اليوم

تفاوتت قيمة التراجع في سعر الدولار من بنك إلى آخر، حيث خفض البنك الأهلي المصري السعر إلى 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش، فيما سجل بنك مصر نفس الأسعار، لكن بتراجع بلغ 4 قروش فقط.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث
 

سعر الدولار اليوم مصر

سعر الدولار اليوم في مصر يعكس مؤشرات تحسن طفيف في قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، خاصة مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي وتحركات اقتصادية متوقعة خلال الربع الثالث من العام.

وفي بنك القاهرة، هبط الدولار إلى 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك التجاري الدولي مع اختلاف طفيف في مقدار التراجع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 4 قروش دفعة واحدة مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ويُعد هذا التغيير ضمن أكبر الحركات الأسبوعية في هذا البنك مؤخرًا.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

مع التراجع الرسمي وتوافر الدولار في البنوك والاحتياطي الذي تخطى 48 مليار دولار، انتهت السوق السوداء في مصر.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، ما يعكس استمرار السياسة التهدئية في سوق النقد وتباطؤ الطلب على الدولار بعد انتهاء موسم الحج.

سعر الدولار هذا الأسبوع

خلال هذا الأسبوع، فقد الدولار الأمريكي أكثر من 10 قروش في بعض البنوك، مثل بنك قناة السويس الذي سجل 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 10 قروش. 

كما هبط سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، وهو أدنى سعر بين البنوك الكبرى.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

فيما يلي أبرز أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأحد 20 يوليو 2025 في عدد من البنوك:

البنك الأهلي المصري: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 5 قروش)

بنك مصر: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 4 قروش)

بنك القاهرة: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 5 قروش)

البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 4 قروش)

بنك البركة: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع (تراجع 7 قروش)

بنك قناة السويس: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 10 قروش)

كريدي أجريكول: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع (تراجع 8 قروش)

بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 4 قروش)

بنك التعمير والإسكان: 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع (تراجع 10 قروش)

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.40 جنيه للشراء، 49.49 جنيه للبيع (تراجع 3-4 قروش)

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