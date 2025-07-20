البحيرة: الكشف على 300 مواطن وتقديم خدمات علاجية وتثقيفية ضمن قافلة طبية

حرصت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

ونظّمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، قافلة طبية شاملة بقرية تروجى التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية صقر.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد من التخصصات، حيث تم فحص 174 حالة تخصص الباطنة، و81 حالة في الرمد، و52 حالة في الأسنان، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية لـ 33 حالة

كما تضمنت القافلة عيادة متخصصة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة طبية مختصة بإعداد التقارير اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.

تأتي هذه القوافل ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.