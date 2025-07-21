قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم.. تحذير هام من الحر والرطوبة
النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري
إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول
قرار ضد طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية بالبحيرة
أقل سعر دولار اليوم 21-7-2025
صندوق الإدمان ينظم ورش عمل لأئمة المساجد للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة
رسميا.. موعد إجازة 23 يوليو 2025 للموظفين.. ومفاجأة للعاملين في القطاع الخاص
وكيل مصطفي شلبي: عدم التوافق مع الزمالك سبب الرحيل
مشادة بين ياسر إبراهيم وميسي في كأس العالم للأندية.. التفاصيل الكاملة
صقور لا تنام يتصدر إكس.. نشطاء يشيدون بإنجازات الشرطة المصرية بعد القضاء على حسم
محمد الصباحي يعلن اعتزال التحكيم: قرار شخصي بعد 21 عامًا في الملاعب
هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق الإدمان ينظم ورش عمل لأئمة المساجد للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة

صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 11 وحتى 17 يوليو 2025.  

 وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إطلاق ورش عمل لأئمة المساجد للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة وأبرز أنواع المخدرات وتأثيراتها على الأبعاد الاجتماعية كذلك أضرار المخدرات الاصطناعية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف  وشهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان ورشة عمل لأئمة المساجد بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الصندوق على رفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

كما نظم الصندوق على مدار الأيام الماضية العديد من ورش العمل في محافظات الجيزة والشرقية لأئمة المساجد عن دور صندوق مكافحة الإدمان فى مواجهة ظاهرة التعاطي وتوفير الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن للصندوق "16023".

"المخدرات مش هتضيعك لوحدك"


 وتواصل حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انتشارها في المواقف العمومية على مستوى محافظات الجمهورية تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة، ضمن الحملة التي تم إطلاقها من خلال الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحت عنوان "القيادة الآمنة".

ويكثف صندوق مكافحة الإدمان برامج التوعية بالتوازي مع جهود الدولة في تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور.
 
وتلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2025 لعدد 71673 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 10640 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية.

وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.

كما تم تنفيذ 395 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2993 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 1961 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.

التضامن الاجتماعي صندوق الإدمان أئمة المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

هدير عبد الرازق

3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

حزب الجبهة الوطنية

حزب الجبهة الوطنية يطلق أغنية تحفيزية جديدة بعنوان انزل.. شارك

وزارة الداخلية

المؤتمر: بيان "الداخلية" يؤكد أن جماعة الإخوان لا تزال أسيرة أوهام الماضي

حزب الشعب الجمهوري

"الشعب الجمهوري" ينظم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المحافظات

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد